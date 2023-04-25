Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом

Актер известен по роли Гарри Поттера

Британский актер и продюсер Дэниэл Рэдклифф в 33 года впервые стал папой. Малыша родила 38-летняя актриса Эрин Дарк, с которой Рэдклифф состоит в отношениях больше десяти лет, пишет The Daily Mail.

СМИ пока не располагают официальным подтверждением этой информации, однако 24 апреля предполагаемых новоиспеченных родителей заметили с детской коляской на улицах Нью-Йорка. Узнать актера было непросто, он вышел на прогулку в плотно надвинутой на лоб бейсболке и в медицинской маске. Коляска была накрыта покрывалом, поэтому рассмотреть, кто в ней, было невозможно.

Неизвестно, сын или дочь у Рэдклиффа, другие подробности также не приводятся.

Дэниэл Рэдклифф прославился еще в детстве, исполнив роль Гарри Поттера в нескольких картинах по книгам Джоан Роулинг. Актер рассказал, что был бы не прочь вернуться в "поттериану", но при условии, что в съемках не будет участвовать писательница — с ней у Рэдклиффа возникли разногласия по некоторым вопросам.

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