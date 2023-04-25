ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом

15:20
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Актер известен по роли Гарри Поттера

Британский актер и продюсер Дэниэл Рэдклифф в 33 года впервые стал папой. Малыша родила 38-летняя актриса Эрин Дарк, с которой Рэдклифф состоит в отношениях больше десяти лет, пишет The Daily Mail.

СМИ пока не располагают официальным подтверждением этой информации, однако 24 апреля предполагаемых новоиспеченных родителей заметили с детской коляской на улицах Нью-Йорка. Узнать актера было непросто, он вышел на прогулку в плотно надвинутой на лоб бейсболке и в медицинской маске. Коляска была накрыта покрывалом, поэтому рассмотреть, кто в ней, было невозможно.

Неизвестно, сын или дочь у Рэдклиффа, другие подробности также не приводятся.

Дэниэл Рэдклифф прославился еще в детстве, исполнив роль Гарри Поттера в нескольких картинах по книгам Джоан Роулинг. Актер рассказал, что был бы не прочь вернуться в "поттериану", но при условии, что в съемках не будет участвовать писательница — с ней у Рэдклиффа возникли разногласия по некоторым вопросам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дэниэл Рэдклифф
Дэниэл Рэдклифф
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.