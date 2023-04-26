Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака

Водолеев ждут эмоциональные разговоры с соседями или друзьями, а Львов - сумбурные события на работе или учебе

Овны

Потратить деньги на ерунду – самый вероятный сценарий для представителей знака, попавших в магазин. Договоритесь с собой о том, что день для шопинга не подходящий!

Тельцы

Не стоить уезжать сегодня далеко от дома – день для поездок неблагоприятный. Если же все-таки вы проведете его в пути, будьте внимательны и не впадайте в панику.

Близнецы

Звезды дают вам передышку: сегодняшний день обещает пройти спокойно. Если найдете ресурс на то, чтобы порадовать себя, любимых - получите огромное удовольствие.

Раки

Луна в вашем знаке сделает вас немного рассеянными, что приведет к ошибкам. Будьте внимательны на работе или учебе, не торопитесь делиться информацией.

Львы

На работе или учебе могут произойти сумбурные события, обсуждения. Не теряйтесь, но и не торопитесь подключаться к этому – может, все обойдется и без вас?

Девы

Общение с друзьями или единомышленниками в группе сегодня не заладится. Лучше уделите внимание семье или домашним животным, если они у вас есть.

Весы

Вас расстроят события в партнерских отношениях, которые важны для вас. Причина не так страшна, как вы думаете – просто плохое настроение у вас или у партнера.

Скорпионы

Звезды советуют держать под контролем свой аппетит и не нарушать диету. Иногда всего за один день можно набрать лишний вес, как это ни парадоксально.

Стрельцы

У родителей есть риск потратить слишком много денег на потребности детей. Всем остальным звезды советуют быть готовыми к неожиданным тратам.

Козероги

У вас могут обнаружиться неоплаченные счета или неполадки со счетчиками дома. Также звонки от родственников или их новости могут потребовать вашего участия.

Водолеи

Ожидаются эмоциональные разговоры с соседями или друзьями, братьями и сестрами. Вам следует не подливать масла в огонь, а выступить в роли миротворца.

Рыбы

Вам не стоит думать о смене работы или дополнительном заработке. Сосредоточьтесь на том, что уже имеете, так как время для поисков нового пока неподходящее.

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