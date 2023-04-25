Два десятка домов загорелись в поселке под Екатеринбургом

Жители эвакуированы

Спасатели эвакуировали 27 человек из горящего поселка Таежный в Свердловской области. Огонь охватил более 20 домов, сообщили в региональном главке МЧС.

"Днем 25 апреля поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, поселок Таежный Махневского муниципального образования", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Прибывшие на место происшествия расчеты пожарных установили, что горит 21 дом, 16 из них – жилые. На пожаре работают более 30 человек, привлечено 10 единиц спецтехники. На место происшествия направлен пожарный вертолет МИ-8. В числе 27 эвакуированных жителей – трое детей, все доставлены в пункт временного размещения.

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