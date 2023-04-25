Собянин: Летом в Москве будет открыто 136 мест отдыха у воды

С возможностью купания будет 13 территорий

К лету 136 территорий столицы подготовят в качестве мест отдыха у воды. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Во всех округах Москвы до конца мая подготовим места отдыха у воды", - сообщил Собянин, добавив, что с возможностью купания будет 13 территорий.

Мэр Москвы также сообщил, что Кольский пруд в Свиблово включен в перечень мест отдыха у воды.

"В прошлом году очистили водоем от ила, укрепили берег и высадили растения, которые защищают пруд от размножения водорослей и служат укрытием для рыб и водоплавающих птиц", - рассказал Сергей Собянин.

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