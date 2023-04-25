Швеция вышлет пятерых российских дипломатов

Конкретные причины такого решения Стокгольм не назвал

Швеция высылает из страны пятерых российских дипломатов. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказал шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.

Глава внешнеполитического ведомства не привел конкретную причину такого решения, озвучив лишь общую формулировку о том, что деятельность российских дипломатов "несовместима с дипломатическим статусом".

Российские дипломатические источники заявили, что подобные недружественные шаги Стокгольма не останутся без ответа, сообщает ТАСС.

В марте шведское Министерство иностранных дел решило вызвать посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева. В Стокгольме остались недовольны публикацией российским посольством статьи о планируемом вступлении скандинавского государства в НАТО под заголовком "Шведский шаг в пропасть".

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