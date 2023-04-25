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Швеция вышлет пятерых российских дипломатов

15:50
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Конкретные причины такого решения Стокгольм не назвал

Швеция высылает из страны пятерых российских дипломатов. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказал шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.
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Глава внешнеполитического ведомства не привел конкретную причину такого решения, озвучив лишь общую формулировку о том, что деятельность российских дипломатов "несовместима с дипломатическим статусом".

Российские дипломатические источники заявили, что подобные недружественные шаги Стокгольма не останутся без ответа, сообщает ТАСС.

В марте шведское Министерство иностранных дел решило вызвать посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева. В Стокгольме остались недовольны публикацией российским посольством статьи о планируемом вступлении скандинавского государства в НАТО под заголовком "Шведский шаг в пропасть".

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