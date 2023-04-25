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Целостность Сирии будет сохранена

15:56
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Переговоры по этому поводу состоялись в российской столице

В переговорах, которые прошли во вторник, 25 апреля, в Москве, приняли участие министры обороны России, Ирана, Сирии и Турции.

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Главы ведомств обсудили, как следует укрепить безопасность в Сирии и улучшить отношения этой страны с Турцией. Было уделено внимание и вопросу борьбы с террористами на территории Сирийской республики. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал Министерства обороны России.

Кроме того, министры отметили, что сохранение территориальной целостности Сирии – одна из первоочередных задач на сегодняшний день.

Помимо этого следует заняться скорейшим возвращением сирийских беженцев в родную страну и в дальнейшем продолжить состоявшийся диалог. 

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