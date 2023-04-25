Командование ВСУ признало совершенствование тактики ВС России

Отмечается, в частности, активное использование беспилотников

Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции на Украине совершенствуют тактику действий против ВСУ. Это признал командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский.

По словам украинского военного, артиллерия ВС России разрушает позиции ВСУ, после чего в атаку переходят штурмовые подразделения. Эти отряды созданы на основе мотострелковых рот, усиленных танками, огнеметами, минометами и противотанковыми орудиями.

Сырский также отметил активное использование российскими военными беспилотных летательных аппаратов. С помощью дронов командир может эффективно управлять подчиненными, а также корректируется огонь артиллерии, приводит слова украинского военного "Интерфакс". В то время как боевики ВСУ жалуются на проблемы со связью, одна из причин которых – помехи, создаваемые российской стороной.

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