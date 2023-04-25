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Командование ВСУ признало совершенствование тактики ВС России

15:44
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Отмечается, в частности, активное использование беспилотников

Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции на Украине совершенствуют тактику действий против ВСУ. Это признал командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский.

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По словам украинского военного, артиллерия ВС России разрушает позиции ВСУ, после чего в атаку переходят штурмовые подразделения. Эти отряды созданы на основе мотострелковых рот, усиленных танками, огнеметами, минометами и противотанковыми орудиями.

Сырский также отметил активное использование российскими военными беспилотных летательных аппаратов. С помощью дронов командир может эффективно управлять подчиненными, а также корректируется огонь артиллерии, приводит слова украинского военного "Интерфакс". В то время как боевики ВСУ жалуются на проблемы со связью, одна из причин которых – помехи, создаваемые российской стороной.

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