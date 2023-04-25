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Замглавы Минкульта Манилова возглавит Русский музей

15:57
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Ее место в министерстве займет гендиректор Росконцерта

Алла Манилова покинет пост статс-секретаря — заместителя министра культуры и возглавит Государственный Русский музей. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказали в пресс-службе Минкульта.

В ведомстве уточнили, что соответствующее распоряжение уже подписал глава федерального правительства Михаил Мишустин.

Вакантную должность заместителя министра культуры займет Андрей Малышев, который до этого назначения руководил Росконцертом. При этом статс-секретарем Минкульта станет другой заместитель министра Надежда Преподобная, сообщает "Интерфакс".

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Минкульт, Манилова лично просила о новом назначении.

Источники сообщали о переходе Маниловой из Минкульта в Русский музей еще в феврале, а также что прежний директор Владимир Гусев в связи с завершением трудового контракта обратился в Минкульт, после чего ему был предложен почетный пост президента музея. Однако до сих пор эти данные не подтверждались.

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Алла Манилова
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