"Сурганова и оркестр" дали концерт в ходе посещения пункта отбора на контрактную службу

Светлана Сурганова отметила грамотную организацию столичного пункта отбора контрактников

Музыканты группы "Сурганова и оркестр" посетили столичный пункт отбора на военную службу по контракту, который расположен на улице Яблочкова. Светлана Сурганова отметила грамотную организацию пункта.

"Желающий приходит, отдает документы, потом его направляют на медосмотр, на комиссию, решающую может ли он выполнять свой гражданский долг, участвовать в СВО или нет по каким-то причинам. Можно тут же, не выходя из этого здания, решить какие-то финансовые проблемы, если есть какие-то задолженности, какие-то недорешенные вопросы с банками. И дальше уже следующее помещение, где пришедшие могут отдохнуть и дождаться результатов комиссии. То есть мне кажется, что организованно все правильно и разумно", - рассказала Светлана Сурганова.

Музыканты также выступили перед добровольцами на столичном пункте отбора контрактников.

"Мы приехали поддержать ребят, спеть им несколько песен, что, собственно говоря, сегодня и сделали. Когда мы начали петь для них, там уже и из коридора подходили. То есть непосредственный, живой интерес. А наша задача была - дать им живой энергии и позитива, потому что они идут на серьезное дело – родину защищать", - отмтеил Валерий Тхай.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю необходимую информацию, связанную с ним, можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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