ВДВ и авиация пресекли переброску резервов ВСУ в Артемовск

Штурмовые отряды уничтожают противника в западной части города

Подразделения Воздушно-десантных войск и ВКС России пресекли попытки украинской армии перебросить резервы в Артемовск (Бахмут). Штурмовые отряды тем временем уничтожали противника в западной части города, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За прошедшие сутки в интересах поддержки штурмовых отрядов в районе города Артемовск авиацией совершено девять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи", - заявил Конашенков на брифинге.

Кроме того, по данным Минобороны, за минувший день в районе Селидово в ДНР уничтожена радиолокационная станция украинского ЗРК С-300. Также в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях российскими средствами ПВО за сутки сбито 15 украинских беспилотников.

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