В штаб-квартире ООН проходит заседание по ситуации на Ближнем Востоке

В нем принимает участие глава МИД России

В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН проходит заседание Совета безопасности организации, на котором председательствует министр иностранных дел России Сергей Лавров. Оно посвящено положению на Ближнем Востоке.

По мнению России, опасное развитие ситуации в этом регионе и, прежде всего, в зоне арабо-израильского конфликта было неоправданно отодвинуто на задний план в связи с кризисом на Украине.

Накануне глава российской дипломатии председательствовал на дискуссии в Совбезе по вопросу эффективной многосторонности в международной политике. Сергей Лавров провел также встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, рассматривался, в частности, вопрос о продлении зерновой сделки.

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