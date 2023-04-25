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В штаб-квартире ООН проходит заседание по ситуации на Ближнем Востоке

18:00
  • вторник
  • 25 апреля 2023

В нем принимает участие глава МИД России

В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН проходит заседание Совета безопасности организации, на котором председательствует министр иностранных дел России Сергей Лавров. Оно посвящено положению на Ближнем Востоке.
Лавров выступил на заседании Совбеза ООН. Главное

По мнению России, опасное развитие ситуации в этом регионе и, прежде всего, в зоне арабо-израильского конфликта было неоправданно отодвинуто на задний план в связи с кризисом на Украине.

Накануне глава российской дипломатии председательствовал на дискуссии в Совбезе по вопросу эффективной многосторонности в международной политике.  Сергей Лавров провел также встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, рассматривался, в частности, вопрос  о продлении зерновой сделки.

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