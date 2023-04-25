Собянин вручил награды выдающимся москвичам

Церемония прошла в Белом зале мэрии

Во вторник в Белом зале столичной мэрии чествовали учёных и врачей, педагогов и артистов. Более 40 лауреатам мэр Сергей Собянин вручил ордена Дружбы, знаки отличия, ордена "За заслуги перед Отечеством", а также почётные звания и грамоты. Мэр отметил, что собравшихся - заслуженных жителей столицы - объединяет любовь и творческий подход к своему делу и к своему городу даже в момент серьёзных испытаний. А Москва с ними достойно справляется и все сферы продолжают развиваться.

В Белом зале столичной мэрии - учёные, врачи, педагоги, артисты. Больше 40 лауреатов, удостоенных государственных наград и наград правительства Москвы. Всех, кто вносит свой вклад в развитие столицы и страны в целом, приветствует мэр Сергей Собянин.

"Разные люди, разных профессий, разных возрастов, но, очевидно, что объединяет вас любовь к своему делу, творческий подход, ответственность и, конечно, любовь к своей родине, любовь к нашему городу. Это особенно важно сегодня, когда уже несколько лет Москва и страна переживают серьезные испытания", - отметил Собянин.

Одним из которых была пандемия. Среди лауреатов премий - медсестры, врачи, которые мужественно боролись за здоровье всех жителей столицы. Лауреат ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени директор "Ленкома" Марк Варшавер подчеркивает важность поддержки города в это непростое время и для работников культуры.

"Ни разу не было сбоев в заработной плате. Мы получали полностью все деньги, я говорю как глава - все театры получали. Это уникально в той экономике, которая была. Как было тяжело", - отметил он.

За многолетний вклад в развитие культурной жизни столицы награждены артисты театра "Моссовета" Евгений Стеблов и Екатерина Гусева.

Ордена Дружбы, знаки Отличия, медали, ордена "За заслуги перед Отечеством", а также почётные звания и грамоты получили общественники, ученые и промышленники столицы. На их плечах - непростая задача поддержки экономики мегаполиса.

"Когда против России ведется война - горячая, санкционная, информационная, ведь все трудовые коллективы, все предприятия Москвы работают. И не просто работают - они находят новые решения, логистические, технологические, они работают на поддержку армии, на производство всего, что нужно нашим вооруженным силам и, знаете, - никто не капитулировал", - сказала Елена Панина, председатель регионального объединения работодателей "Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей".

Сергей Собянин отметил, что Москва достойно проходит все испытания. Развивается промышленность, социальная сфера, экономика, транспорт, идёт благоустройство столицы. Благодаря слаженной работе метростроевцев в этом году удалось запустить Большую кольцевую линию метро. И здесь мэр отмечает большой вклад и профсоюзов города.

"Сергей Семёнович, благодаря именно вам, вашему напору, вашему решению была построена вот эта уникальная линия. Я могу сказать, что на строительстве БКЛ от профсоюзов, работников Мосметростроя, трудилось почти 5 тысяч членов профсоюза", - рассказал Сергей Стешенко, председатель профессионального союза работников Московского Метростроя "Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей".

Накануне дня трудящихся мэр Собянин также отметил профсоюзы железнодорожников, авиационной, автомобильной промышленности. А еще вручил почетные звания заслуженного врача, строителя, учителя, работника культуры и пищевой индустрии страны.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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