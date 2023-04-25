Что известно о сильном пожаре на Урале

Пламя могло перекинуться с загоревшейся травы

Информация о непростой ситуации с пожарами. В Свердловской области во вторник горят десятки домов. Огнём охвачены три посёлка. В Сосьве вспыхнула пилорама. Есть риск, что огонь перекинется на расположенный рядом пансионат для пожилых.

Посёлок Висим в Свердловской области. Во власти природного пожара как минимум 10 домов. По одной из версий, пламя перекинулось с загоревшейся травы - сильный ветер с порывами до 10 метров в секунду лишь усугубил положение.

А это уже поселок Баляга в Забайкалье. За несколько минут он превратился в пепелище. Очаг возгорания - мебельный комбинат, там, по предварительной информации, произошло короткое замыкание. Из-за сильного ветра пламя стремительно перекинулось на жилые дома. В огненной ловушке оказалось большинство построек частного сектора.

Общая площадь возгорания - две тысячи квадратных метров. Стена огня вплотную подобралась и к земле лесного фонда. Местные жители до приезда пожарных пытались бороться со стихией своими силами.

К тушению пламени привлекли порядка 120 человек личного состава и 14 единиц техники - в том числе два пожарных поезда. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность".

В настоящий момент возгорание удалось полностью ликвидировать. Все местные жители из опасной зоны эвакуированы - впрочем, ехать в пункты временного размещения они отказались.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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