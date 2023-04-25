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Огонь от травы охватил четвертый за сутки поселок на Урале

16:36
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Горят десятки домов

Десять домов охвачены пламенем в поселке Висим Свердловской области. На строения огонь перекинулся с горящей травы. Это уже четвертый крупный пожар за сутки в регионе.

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"Пожар вспыхнул в поселке Висим под Нижним Тагилом на двух улицах одновременно - Октябрьской и Большевистской" - приводит РИА Новости слова руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

Ранее в МЧС сообщили о том, что загорелись более 20 домов в поселке Таежный. Десяток домов горят в поселке Сосьва. На территории пилорамы в поселке Прогресс под Первоуральском на площади 1500 квадратных метров загорелись пиломатериалы. Есть угроза распространения пожара на жилые дома.

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