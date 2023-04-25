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Правительство повысит МРОТ на 18,5%

17:15
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Зарплаты, соответственно, вырастут с 1 января

Минимальный размер оплаты труда с 1 января будущего года повысится на 18,5%. Таки образом правительство выполняет поручение президента России Владимира Путина об индексации МРОТ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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"Среди тех, кто трудится, не должно быть людей, которые едва сводят концы с концами", - заявил Мишустин на стратегической сессии "Повышение благосостояния граждан". Премьер добавил, что повышение МРОТ позволит увеличить зарплаты 4,8 миллиона российских граждан.

По словам Мишустина, правительство также намерено совершенствовать систему гарантий для россиян на основе социального казначейства. Это позволит жителям своевременно получать все меры поддержки - в том числе удаленно, без чрезмерной бюрократии и волокиты. Глава правительства напомнил, что с 1 января 2023 года введено единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Этой мерой поддержки уже воспользовались родители более 5 миллионов детей, передает ТАСС.

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