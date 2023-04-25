Собянин рассказал о первых итогах работы проекта "Серебряное наставничество"

Участниками проекта за месяц стали более 500 человек

Участниками проекта "Серебряное наставничество" за месяц стали более 500 человек - 350 детей и 170 наставников. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр рассказал об итогах первого месяца работы проекта. По его словам, в нем участвуют все столичные центры для детей-сирот.

"В проекте "Серебряное наставничество" за месяц прошло больше 90 совместных мероприятий для детей, которые остались без попечения родителей, и горожан старшего возраста из центров московского долголетия", - сообщил Собянин.

По его словам, дети получают необходимое общение, а также заботу и внимание.

Городской проект "Серебряное наставничество" стартовал в Москве в середине марта. Как отмечалось, участники "Московского долголетия" станут наставниками детей, оставшихся без попечения родителей.

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