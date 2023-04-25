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Посол США возложила цветы к памятнику "Дух Эльбы" на Поклонной горе

18:04
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Российскому послу в США запретили проводить подобную церемонию в Вашингтоне

Линн Трейси возложила цветы к мемориальной табличке "Дух Эльбы" в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Традиционная церемония проходит 25 апреля, в ознаменование встречи советских и американских войск, завершавших разгром фашистской Германии, на берегах реки Эльба в 1945 году.  

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В Telegram-канале дипмиссии опубликована фотография посла у мемориальной плиты в Москве с венком красных и белых гвоздик. В подписи говорится, что дипломаты "вспоминают время, когда народы Америки и России работали сообща и вместе сражались за мир, свободу, справедливость, и защиту невинных".

В то же время, в посольстве России в США сообщили о запрете со стороны американских властей на аналогичную церемонию в Вашингтоне. Как заявил российский посол Анатолий Антонов, дипмиссии уже второй год не позволяю возложить венки к мемориальной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище. Плиты с изображением советских и американских военных, пожимающих друг другу руки на мосту через Эльбу, были торжественно установлены в Москве в Парке Победы на Поклонной горе и в Вашингтоне на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 года, в 50-ю годовщину этого события.

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