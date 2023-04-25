Киев получил от Лондона тысячи снарядов с обедненным ураном

Обязательств устранять последствия их применения у Великобритании нет

Тысячи снарядов для танков Challenger 2 – в том числе и с обедненным ураном - направила Украине Великобритания. При этом Лондон не отслеживает их использование, нет у него и обязательств по ликвидации последствий применения такого оружия, сообщил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

"Мы направили тысячи комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. По соображениям оперативной безопасности мы не будем давать комментариев по поводу показателей использования поставленных комплектов", - говорится в письменном ответе Хиппи на вопросы представителей шотландской партии "Альба".

В сообщении отмечается, что танки Challenger 2 и снаряды переданы Украине и сейчас контролируются ВСУ. Лондон не отслеживает применение боеприпасов с обедненным ураном, приводит ответ чиновника ТАСС.

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