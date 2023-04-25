Лавров высказался о зерновой сделке на заседании Совбеза ООН

Министр призвал сосредоточиться на выполнении принятых решений

США и ЕС грубо спекулируют на теме Украины, отвлекая с помощью шантажа и угроз внимание развивающихся стран от проблем Ближнего Востока. Об этом заявил Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в регионе. Оно прошло под председательством главы российской дипломатии. Лавров отметил, что Вашингтон хочет быть единоличным спонсором ближневосточного урегулирования, хотя давно утратил нейтральный статус. В эти дни в Нью-Йорке активно обсуждается и судьба зерновой сделки, которая, по сути, провалена по вине Запада.

Учитывая состояние дел на Ближнем Востоке, к чему привела политика США и их союзников, работы там непочатый край. И, прежде всего, подчеркнул Сергей Лавров, необходимо сосредоточиться на выполнении уже принятых решений. А с этим есть большие сложности, потому как западные страны попросту игнорируют резолюции ООН.

"Может быть, пора тем, кто откровенно хоронит принятые резолюции, отчитаться перед Генеральной ассамблеей. Среди таких резолюций, которые саботируются Западом: решения по Палестине, по Голанским высотам, западной Сахаре, Косовскому урегулированию, иранской ядерной программе и, конечно, по минским договоренностям относительно Украины, о чем мы говорили вчера", - отметил Лавров.

Сюда же стоит отнести и зерновую сделку, которая была заключена под патронатом ООН. В рамках этого соглашения Россия разблокировала украинские порты на Черном море, позволив вывозить сельхозпродукцию на экспорт. В ответ Запад должен был снять санкции в отношении российского зерна и удобрений. Однако спустя десять месяцев этого так и не случилось. И в ООН признают, что повлиять на западные страны организация не в состоянии.

Примечательно, что вся эта зерновая каша заваривалась под тем предлогом, что украинское зерно очень ждут в беднейших странах Африки. На деле же почти все поставки идут в ЕС, который скупает дешевую украинскую продукцию, невзирая на сомнительное качество и проблемы собственных фермеров. При этом все попытки России направить в африканский регион своё зерно и удобрения на безвозмездной основе блокируются. Так что причин продлевать зерновую сделку у Москвы практически нет. Тем более, что участок Черного моря, по которому идут баржи с сельхозпродукцией из Украины, Киев использует для ударов по Крыму. Хотя в украинской столице это, разумеется, отрицают.

"Украина не пыталась атаковать российские корабли в Черном море. Это противоречит договорённостям по "зерновой сделке", которым мы продолжим следовать", - сказал советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

И это, конечно, в интересах Украины, учитывая, что экспорт сельхозпродукции - это едва ли не последний источник дохода этой страны. И если бы не помощь Запада, её экономика уже давно бы пошла ко дну. Но США и ЕС пока продолжают спонсировать Киев. Сегодня туда отправили очередной транш, о чем торжественно объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы предоставляем Украине ещё 1,5 миллиарда евро в рамках нашего ежегодного пакета макрофинансовой помощи. Мы продолжим помогать Украине противостоять агрессии России, поддерживать работу её институтов и инфраструктуры и проводить важные реформы", - сказала она.

Какие реформы проводит Киев, это, конечно, загадка. Как и то, сколь долго еще Запад будет спонсировать киевский режим. В американской прессе выдвигают версию, что всё будет зависеть от результатов предстоящего украинского наступления. Якобы в случае неудачи, военную и финансовую помощь США и ЕС будут постепенно сворачивать.

Уже сейчас в западной прессе муссируется информация, что Украина в ходе предстоящего наступления не добьется больших успехов. Впрочем, все это может быть обычной дезинформацией, которую привычно распространяют через западные СМИ. Таких примеров хватает. И в плане украинского конфликта. И в плане санкций, которые якобы разорвали российскую экономику в клочья.

Главный редактор одного из швейцарских изданий решил это проверить, лично приехав в Москву. И его удивлению, конечно, не было предела.

"Тут можно купить любые товары с Запада. И, что важно, у людей есть деньги, на которые всё это можно купить: инфляция составляет всего 2,5-3%. Так что российская экономика вовсе не находится в том плачевном состоянии, о котором пишут европейские газеты", - рассказал Роджер Кёппель.

Да, проблемы, конечно, есть. Но они не столь масштабны, как хотел бы видеть Запад, которому в перспективе, говорят эксперты, все же придется договариваться с Москвой. И по Украине. И по вопросам безопасности, список которых Кремль обнародовал ещё перед началом спецоперации.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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