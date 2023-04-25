ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин: санкции не должны мешать выполнению соцобязательств

22:34
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Адресная поддержка нуждающимся семьям с детьми - приоритетная задача

Выполнение социальных обязательств перед людьми – наша прямая обязанность, реализация которой не должны мешать внешние угрозы, риски и санкции недружественных государств. Об этом на профильной стратегической сессии заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Правительство повысит МРОТ на 18,5%

Среди приоритетных задач он обозначил оказание адресной поддержки нуждающимся семьям с детьми. Так, с начала этого года действует закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Уже более 5 миллионов детей до 17 лет и 190 тысяч беременных женщин воспользовались этой мерой поддержки.

Премьер подчеркнул, что помощь граждане должны получать своевременно, в полном объёме и без бюрократии. А среди тех, кто трудится, по мнению Михаила Мишустина, не должно быть людей, которые едва сводят концы с концами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Молодые мамы во время прогулки с детьми
Молодые мамы во время прогулки с детьми
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.