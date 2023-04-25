Мишустин: санкции не должны мешать выполнению соцобязательств

Адресная поддержка нуждающимся семьям с детьми - приоритетная задача

Выполнение социальных обязательств перед людьми – наша прямая обязанность, реализация которой не должны мешать внешние угрозы, риски и санкции недружественных государств. Об этом на профильной стратегической сессии заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Среди приоритетных задач он обозначил оказание адресной поддержки нуждающимся семьям с детьми. Так, с начала этого года действует закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Уже более 5 миллионов детей до 17 лет и 190 тысяч беременных женщин воспользовались этой мерой поддержки.

Премьер подчеркнул, что помощь граждане должны получать своевременно, в полном объёме и без бюрократии. А среди тех, кто трудится, по мнению Михаила Мишустина, не должно быть людей, которые едва сводят концы с концами.

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