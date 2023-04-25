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Захарова обвинила Вашингтон в геноциде российских журналистов

19:46
  • вторник
  • 25 апреля 2023

США не выдали визы представителям российских СМИ

Российские журналисты в США испытывают непрерывное давление. Вашингтон устраивает настоящий геноцид в отношении сотрудников российских СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Настоящий геноцид российских журналистов и вообще журналистов устроен как раз в Соединенных Штатах Америки", — заявила дипломат на заседании комитета по информации в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Захарова привела в пример ситуацию с корпунктом российского информационного агентства ТАСС. Там получили уведомление от Wells Fargo Bank о закрытии счетов. Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков пообещал протест от имени внешнеполитического ведомства: Вашингтон не выдал визы журналистам, которые должны были сопровождать главу ведомства Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк, передает ТАСС.

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