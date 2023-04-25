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Президент ЮАР объявил о намерении вывести страну из МУС

20:07
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Этого требует правящая партии "Африканский национальный конгресс"

Правящая в Южноафриканской республике партия "Африканский национальный конгресс" требует от властей рассмотреть вопрос о выходе из состава Международного уголовного суда. Решение АНК о выходе из МУС объясняется пристрастностью суда в отношении к определенным ситуациям, заявил президент

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Власти ЮАР рассмотрят вопрос о выходе из (МУС) в соответствии с решением правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК), заявил президент Сирил Рамафоса.

Лидер ЮАР сообщил также, что решение подтвердили на заседании национального исполнительного комитета партии. Рамафоса отметил позицию правозащитников, которые заявляют о "несправедливом обращении", передает ТАСС. Ранее стало известно, что МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В Кремле в ответ напомнили, что Москва не признает юрисдикцию этой организации.

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