Лавров пообещал припомнить Вашингтону историю с невыданными визами

Москва будет иметь в виду непорядочное поведение американского руководства

Когда Вашингтону что-то понадобится от Москвы, Россия припомнит ему ситуацию с невыдачей виз российским журналистам. Поведение американского руководства глава российского МИД Сергей Лавров назвал непорядочным.

"Что касается наших ответных мер, мы обязательно будем иметь в виду такое непорядочное поведение американского руководства, Госдепартамента - как я понимаю, там принималось решение - и будем это учитывать, когда американцам что-то понадобится от нас", - заявил Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Американская сторона не выдала визы российским журналистам, которые должны были сопровождать Сергея Лаврова в США. Российский министр провел заседания Совета Безопасности ООН, где Россия сейчас занимает пост председателя, передает ТАСС.

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