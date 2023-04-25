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Лавров рассказал о канале РФ-США для обсуждения обмена задержанными

21:18
  • вторник
  • 25 апреля 2023

В американских тюрьмах содержатся около 60 россиян

Специальный канал для обсуждения обмена задержанных граждан России и США был создан после встречи президентов двух стран в Женеве в 2021 году. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, обсуждение таких вопросов предполагает непубличность.

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"По договоренности президента Байдена и президента Путина, достигнутой, когда они встречались в июне 2021 года в Женеве, создан специальный канал для обсуждения вопросов задержанных граждан России в США и задержанных американских граждан в Российской Федерации", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк.

Российский министр сообщил, что сегодня в американских тюрьмах содержатся около 60 граждан России. Лавров подчеркнул, что в большинстве случаев предъявленные россиянам обвинения очень сомнительные, передает ТАСС.

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