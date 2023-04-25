ВСУ предупредили о потерях сотен тысяч бойцов

Украине грозит демографическая катастрофа

Украине в ближайшие месяцы грозит демографическая катастрофа. Продолжение конфликта приведет к потерям сотен тысяч бойцов ВСУ, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

В своем канале на YouTube Соскин предсказывает исчезновение целого областного центра с карты Украины: потери будут сопоставимы с населением Житомира или Чернигова. Ранее бывший советник заявлял, что ВС России уже уничтожили элитные подразделения ВСУ, которые предназначались для весеннего контрнаступления.

Западные военные эксперты также далеки от оптимизма: они предупреждают о невиданных препятствиях, с которыми ВСУ придется столкнуться во время контрнаступления. Специалисты считают, что украинским войскам придется преодолевать продуманные инженерные укрепления, каких не строили в Европе уже на протяжении 80 лет. В итоге Украина понесет колоссальные потери в технике и живой силе, пишет "Лента.ру".

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