ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ предупредили о потерях сотен тысяч бойцов

21:36
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Украине грозит демографическая катастрофа

Украине в ближайшие месяцы грозит демографическая катастрофа. Продолжение конфликта приведет к потерям сотен тысяч бойцов ВСУ, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

ВСУ несут огромные потери в Артемовске
В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки на донецком направлении

В своем канале на YouTube Соскин предсказывает исчезновение целого областного центра с карты Украины: потери будут сопоставимы с населением Житомира или Чернигова. Ранее бывший советник заявлял, что ВС России уже уничтожили элитные подразделения ВСУ, которые предназначались для весеннего контрнаступления.

Западные военные эксперты также далеки от оптимизма: они предупреждают о невиданных препятствиях, с которыми ВСУ придется столкнуться во время контрнаступления. Специалисты считают, что украинским войскам придется преодолевать продуманные инженерные укрепления, каких не строили в Европе уже на протяжении 80 лет. В итоге Украина понесет колоссальные потери в технике и живой силе, пишет "Лента.ру".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.