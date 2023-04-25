Конгресс США потребовал рассекретить доклад о выводе войск из Афганистана

Общественности доступна только сокращенная версия, где вся вина возлагается на Трампа

Доклад Белого дома о выводе войск из Афганистана должен быть опубликован полностью. С требованием к госсекретарю США Энтони Блинкену рассекретить документ обратился председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса республиканец Майкл Маккол.

"Анализ результатов вывода войск из Афганистана" - 87-страничный документ, датированный 22 марта. Как отмечается в заявлении законодателя, с этой версией американский народ ознакомлен не был. Доступна лишь 12-страничная версия доклада, в котором вина за неудачи полностью возлагается на администрацию Дональда Трампа.

Сам Маккол с докладом ознакомился. Конгрессмен заявил, что документ позволяет получить новое представление о неудачном выводе войск. Кроме того, он содержит информацию, прямо противоречащую публичным заявлениям администрации, передает ТАСС.

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