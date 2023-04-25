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Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом

22:39
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Документ предусматривает введение временного управления активами недружественных стран

Указ об ответных мерах Москвы в случае изъятия российских активов за рубежом подписан во вторник президентом Владимиром Путиным.
Россия продолжит бороться с блокировкой своих активов за рубежом

Как отмечается в документе, в случае изъятия или ограничения прав на имущество нашей страны за рубежом вводится временное внешнее управление на активы недружественных стран в России. При этом временное управление активами может быть прекращено по решению российского президента, передает ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что любая форма отъема замороженных на Западе российских средств противоречит нормам международного права, рано или поздно эти активы придется возвращать.

Со своей стороны пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал блокировку активов другими странами попранием международного права и посягательством на собственность. Это нелегитимно и незаконно, мы будем с этим бороться, предупредил спикер Кремля.

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