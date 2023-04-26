Россия предупредила Украину об уготованной ей роли радиоактивной свалки

К этому ведут действия Запада

Заявления британских властей о поставляемом Украине оружии с обедненным ураном подтверждают, что Запад уготовил этой стране роль радиоактивного могильника. Такое заявление в среду, 26 апреля, сделало российское посольство в Лондоне.

25 апреля заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи рассказал, что Лондон уже отправил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. При этом Великобритания не отслеживает их использование, нет у нее и обязательств по ликвидации последствий применения такого оружия.

В дипмиссии отметили, что словам Хиппи показывают "безжалостный оскал линии англосаксов на всемерную эскалацию развязанного ими "конфликта по доверенности" на Украине".

Однако в российском посольстве предупредили, что Лондон может не тешиться иллюзиями: выйти сухими из воды в этой ситуации не получится, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском МИД выражали надежду на то, что британские власти откажутся от передачи Киеву снарядов с обедненным ураном, если у них сохранились хотя бы остатки трезвого мышления. Ведомство напомнило о неоднократных предостережениях против этих "безрассудных безответственных преступных планов".

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