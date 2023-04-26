В Германии отметили неспособность Запада "приземлить" авиапарк России

Санкции не смогли уничтожить российскую гражданскую авиацию

Антироссийские санкции практически не повлияли на гражданское авиационное сообщение в России. К такому выводу пришли в немецком издании Wirtschaftswoche, изучив данные портала мониторинга полетов Flightradar24 в 2022 году.

Как пишет издание, авторы рестрикций делали ставку на то, что три четверти парка гражданской авиации России производится в Евросоюзе, США или Канаде, однако "Запад недооценил решимость России".

В качестве ответных шагов на санкции российский лидер Владимир Путин разрешил экспроприацию принадлежащих Западу самолетов и их перерегистрацию в России. Запасные части и комплектующие к ним российские перевозчики могут получать по неофициальных каналам или из третьих стран, указывает Wirtschaftswoche.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько отмечал, что западные рестрикции не достигли своей цели и не смогли уничтожить российскую авиацию. Россия продолжает взаимодействовать с дружественными странами в авиационной сфере, а также сохраняет неофициальные контакты с партнерами их тех стран, которые поддержали санкции.

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