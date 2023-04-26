Россия предложила Судану помощь в урегулировании ситуации в стране

В Судане продолжаются боевые действия

Россия готова содействовать дружественному Судану в успешном преодолении нынешних трудностей. Такое заявление в среду, 26 апреля, сделала заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

В Совете Безопасности ООН прошло заседание, посвященное ситуации в Судане. Москва подтвердила неизменную готовность помогать этому государству в возвращении на путь мира и устойчивого развития.

Евстигнеева отметила достигнутые в Судане договоренности о режиме прекращения огня, которые способствовали общему снижению интенсивности военных действий, хотя и не смогли их полностью остановить, сообщает ТАСС.

Ранее суданская армия нанесла удары по штабу и базам Сил быстрого реагирования в Хартуме. Спецназ попытался устроить государственный переворот. Были захвачены президентский дворец, столичный аэропорт и военная база, в том числе самолеты, которые повстанцы подняли в воздух. Сотни человек погибли и получили ранения.

Министерство иностранных дел Судана подчеркивало, что этот конфликт должен быть урегулирован самими суданцами, без вмешательства извне. Однако до сих пор попытки убедить спецназ Судана интегрироваться в Вооруженные силы государства не увенчались успехом.

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