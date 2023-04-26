В России разработают единую систему выдачи жилья сиротам

Пилотный проект уже запустили в ряде регионов

Министерство строительства России и "Дом.РФ" займутся внедрением единой системы выдачи жилья сиротам в стране. Об этом в среду, 26 апреля, пишут "Известия".

Пилотный проект реализуют в шести регионах — Воронежской, Калининградской, Липецкой, Нижегородской, Омской областях и Красноярском крае. Там сформированы списки жилья для его выдачи, всего около 15,3 тыс. объектов. Перенос проекта на федеральный уровень запланирован на 2024 год.

Как заявили в Минстрое, такой подход необходим для формирования единой базы, позволяющей не просто учитывать жилые помещения, подходящие под условия государственных программ для детей-сирот, но и планировать их распределение, анализировать актуальные данные по использованию.

В госкорпорации "Дом.РФ" подчеркнули, что единая система поможет ускорить поиск необходимого жилья и его передачу регионам.

Ранее заместитель главы кабмина Марат Хуснуллин рассказал, что российское правительство рассматривает юридические возможности обеспечения продаж жилья россиянам в рассрочку. Также изучается возможность создания ссудно-сберегательных касс как инструмента развития спроса в строительной сфере.

В кабмине также обсуждают различные способы удешевления ипотеки. Минстрой поддержал инициативу "ДОМ.РФ" по снижению ставки ипотечного кредитования на квартиры площадью от 55 кв. м. Однако до перехода к реализации этой инициативы необходимо изыскать источник ее финансирования.

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