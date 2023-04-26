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Дипломат Попов о состоянии западных элит: "Это политическая деменция"

10:22
  • среда
  • 26 апреля 2023

Наглядно это демонстрирует Джо Байден

Джо Байден официально заявил о намерении бороться за пост президента США на следующих выборах в ноябре 2024 года. В Сети появился ролик, в котором глава Белого Дома объясняет своё решение в форме лозунгов. "Мы сражаемся за душу Америки. Дилемма в том, будет ли у нас больше прав и свобод - или меньше. Борьба не закончена, вместе мы можем довести дело до конца. Вот почему я иду на переизбрание". Обещание "довести дело до конца" сразу вызвало в США ироничные комментарии в духе "лучше не надо". И конечно, все отмечают то, что к следующим выборам нынешнему президенту будет уже 82 года. Опрос, проведённый агентством Reuters сразу после заявления Байдена, показал что более половины американцев, независимо от партийных пристрастий,не одобрили его выдвижения, ссылаясь прежде всего на возраст.

Состояние западных элит и роли дипломатии с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил Вениамин Попов, Чрезвычайный и Полномочный посол, доктор исторических наук.

"В любом случае без дипломатии не обойтись. Люди должны жить на Земле и договариваться как-то. У нас очень много глобальных проблем, вызовов, и если мы не научимся как-то разговаривать друг с другом, а тем более приходить к общему знаменателю, то под вопросом станет жизнь на этой планете. Легко из нее уйти, а вот для того, чтобы договариваться, нужны мозги. А мы видим на примере западной элиты, что у них какой-то странный, усредненный, упрощенный подход. Это политическая деменция, и, может быть, Байден четко отражает ее суть. Уровень западной элиты оставляет желать лучшего", - заявил Попов.

Алексей Фролов, "ТВ Центр"

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