Увольнение Такера Карлсона с Fox News: с чем связан уход телеведущего

Его шоу стало самым популярным и влиятельным на кабельном телевидении

Сенсация, которая встряхнула не только Америку — знаменитый Такер Карлсон, каждый вечер взрывавший информационную бомбу в эфире Fox News, покидает родной канал. Жёсткий и саркастичный, за словом в карман не лезет, человек, который смотрит на мир и американскую политику без розовых очков.

Каждый день более трёх миллионов человек, и не только Америке, смотрели программу "Сегодня вечером с Такером Карлсоном". Его шоу стало самым популярным и влиятельным на кабельном телевидении. Благодаря талантам Такера Fox News в прошлом году завоевала новую аудиторию, оставив позади CNN и NBC. И тут развод!

"FOX News Media и Такер Карлсон договорились расстаться. Мы благодарим его за его службу в сети в качестве ведущего, а до этого - в качестве постоянного сотрудника", - говорится в заявлении компании.

Но публика поняла, что не просто так расстались популярный телеканал и человек, который делал ему рейтинги. На сайте Fox News дебаты разгорелись с силой лесного пожара.

- Они вышвырнули Такера, потому что он разоблачал преступное семейство Байденов!

- Ты ручная мышь в кармане Путина, товарищ?

Вспомним, что Карлсон - это человек, жёстко критиковавший ЛГБТ-пропаганду, утверждавший, что она противоречит христианским ценностям. Именно он обвинил Белый дом в коррупционных связях с киевским режимом. Зеленского открыто называл диктатором, который потратил 100 миллиардов долларов, полученных от американских налогоплательщиков на создание полицейского государства. В 2021-м журнал Time назвал его "самым влиятельным консерватором в Америке".

— Получается, невозможно совершить революцию, пока ты не сотрёшь память обо всём, что было в прошлом. Потому что если ты знаешь, что на самом деле было в прошлом, ты бы не был в таком восторге от того будущего, которое они для тебя готовят.

И о том, как Америка переписывает историю, он тоже говорил. Беспристрастный и жёсткий в подходе к американской действительности. Такер Карлсон был героем и нашего ТВ, где беспристрастно, в лицо, можно говорить всё, что думаешь о Байдене и его команде.

12 апреля ведущий взял последнее интервью у Дональда Трампа, который смешал с грязью политику американской администрации. В понедельник стало известно об уходе Карлсона с телеканала Fox News. Во вторник Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры на очередной президентский срок. Сопоставляйте, думайте. Он слишком много говорил? Там, где в действительности всё не так как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр"

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