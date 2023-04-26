Артиллеристы оказали поддержку наступающим на Артемовском направлении десантникам

Минобороны показало работу орудий "Нона"

На Артёмовском направлении наши десантники нанесли мощные удары из артиллерии по местам скопления бронетехники и живой силы ВСУ и уничтожили несколько опорных пунктов. Новые кадры из зоны проведения спецоперации опубликовало Минобороны.

Расчёты 120-миллиметровых самоходных орудий "Нона" оказали поддержку наступающим штурмовым отрядам. Они выдвинулись на огневые позиции сразу после получения данных от разведки. Действуя профессионально и слаженно, артиллеристы разгромили укреплённые позиции неонацистов, не оставив им ни единого шанса. Для корректировки огня и подтверждения ликвидации объектов ВСУ наши бойцы задействовали беспилотную авиацию.

"Уже большой опыт работы, поэтому расчеты максимально быстро и четко находят точки наводки и от этого отталкиваемся", - говорит командир взвода - старший офицер батареи с позывным "Волга".

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