Расписание поездов на МЦД-1 временно изменится

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Москвы

Для подготовки к открытию МЦД-4 (Московских центральных диаметров) временно изменят расписание движения поездов на МЦД-1. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Это произойдет с 29 апреля до 8 мая.

"Движения не будет на участке между Савеловским и Белорусским вокзалами. Составы на Савеловском и Белорусском направлениях будут следовать только от и до одноименных вокзалов. 29, 30 апреля, 6 и 7 мая с 10:00 до 13:30 не будет движения поездов от Савеловского вокзала до Лобни", - сообщает mos.ru.

В остальное время интервалы увеличатся до полутора часов, а в майские праздники (1-5 мая) интервалы будут увеличены до получаса.

Для поездок в Шереметьево можно будет пользоваться автобусами под номером 1195 от станции метро "Ховрино".

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