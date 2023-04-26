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Конгрессмены США захотели вернуть Украину к границам 1991 года

09:20
  • среда
  • 26 апреля 2023

Помимо этого, американские законодатели предлагают принять Украину в НАТО

Конгрессменов от Республиканской и Демократической партий Соединенных Штатов внезапно объединила Украина. Дело в том, что они готовят совместный законопроект. Он рассчитан на то, что конфликт на Украине завершится и соседнее с Россией государство вернется к границам 1991 года. Об этом сообщает издание Yahoo News со ссылкой на некие источники.

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Авторы законопроекта – Стив Коэн, представляющий демократов, от республиканцев выступает Джо Уилсон.

Помимо этого, они призывают принять Украину в НАТО и потребовать от Кремля выплатить репарации Киеву.

Законопроект сначала рассмотрит американский комитет по иностранным делам. Потом им займется палата представителей.

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