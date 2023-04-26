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В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

09:01
  • среда
  • 26 апреля 2023

Они проявляют мужество и отвагу

Гвардии сержант Дмитрий Рыбаков - наводчик самоходно-артиллерийской батареи - вместе с сослуживцами обеспечивал огневую поддержку нашим подразделениям на передовой. Дмитрий быстро и точно проводил расчёты для стрельбы, благодаря чему были уничтожены четыре БМП противника, шесть автомобилей, два миномёта и более трёх десятков неонацистов.

Старший сержант Виктор Билык, действуя в составе инженерной группы, возле одного из населённых пунктов обнаружил группу украинских диверсантов. Оценив обстановку, старший сержант Билык принял решение атаковать противника. Виктор лично уничтожил пятерых радикалов, остальные под натиском наших сапёров-десантников спешно отступили.

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