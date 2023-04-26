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Собянин: Большое количество общественных пространств появится на пустующих территориях столицы

10:14
  • среда
  • 26 апреля 2023

Большая часть работ будет сделана уже в этом году

Пустующие и необустроенные территории главного города России превратятся в новые общественные пространства. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Телеграмм-канале.

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"Набережная на месте оврага, удобные дорожки взамен "народных троп", площадка для выгула собак вместо пустыря - новые проекты благоустройства", - написал он.

"Москва сегодня - это свыше 950 комфортных парковых и озелененных территорий, более 500 благоустроенных улиц и общественных пространств, десятки тысяч уютных дворов и школьных территорий", - добавил мэр.

Например, рядом со станцией "Хорошево" и у оврага реки Таракановки появятся лавочки, турники и освещение. На Соколиной горе будет устроен детский спортивный кластер и зоны отдыха для пожилых людей. Будет обустроена улица Главная в Восточном районе, сквер "Березовая роща" в Строгино и территория рядом с общественным центром "Янтарь".

В Новой Москве приведут в порядок поселение Внуковское. Большая часть работ будет сделана уже в текущем году.

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