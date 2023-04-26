Пожар в поселке Сосьва уничтожил более сотни строений

Также загорелись вагоны с лесоматериалами

В результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области сгорели 110 строений. Об этом в среду, 26 апреля, рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве уточнили, что из сгоревших построек 108 являлись жилыми домами. Один человек погиб.

Заведующий организационным отделом администрации Сосьвинского городского округа Юрий Колесниченко рассказал "Интерфаксу", что 226 человек из-за происшествия остались без жилья. На базе местной школы открыт пункт временного размещения, две семьи поселили в гостинице, многие разместились у родственников. Утратившим кров выплатят компенсации из местного бюджета.

Кроме того, при пожаре пострадала железнодорожная инфраструктура, поскольку на станции Сосьва загорелись вагоны, перевозившие лесоматериалы. По этому факту проводится доследственная проверка, сообщает ТАСС.

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