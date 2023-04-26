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Тихоокеанский флот провел учения с высадкой десанта

09:59
  • среда
  • 26 апреля 2023

В маневрах участвовали корабельная и катерная десантные группы

Десантный отряд Тихоокеанского флота в ходе зачетного тактического учения в районе мыса Клерка в Приморском крае отработал задачи по высадке морского десанта на необорудованное побережье. Об этом в среду, 26 апреля, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
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Участие в маневрах приняла корабельная десантная группа в составе больших десантных кораблей "Адмирал Невельской", "Пересвет" и "Николай Вилков", а также катерная десантная группа в составе десантных катеров "Андрей Иванов", "Иван Карцов", "Д-57", "Д-70", "Д-702".

По сценарию учений, моряки уничтожили макеты морских плавающих мин у берега, а после высадки ликвидировали огневые позиции условного противника. Под дымовой завесой прошла высадка морского десанта способом "на плав" на бронетранспортерах БТР-82А с больших десантных кораблей, сообщает РИА Новости.

Ранее в апреле Тихоокеанский флот ВМФ России был поднят по тревоге для внезапной проверки боеготовности. Она проводилась под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. В Минобороны России рассказали, что командование и личный состав флота в короткие сроки осуществили подготовку сил к боевым действиям, выполнили оперативное развертывание и отработали комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах.

Во время этой проверки стало известно, что Тихоокеанский флот получит нового командующего, поскольку занимавший этот пост Сергей Авакянц достиг предельного возраста службы в Вооруженных силах России — 6 апреля адмиралу исполнилось 65 лет. Новым командующим ТОФ был назван адмирал Виктор Лиина, прежде командовавший Балтийским флотом ВМФ России.

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