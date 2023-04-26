Попова отвергла введение ограничений в России из-за нового штамма COVID-19

В стране выявлены случаи инфицирования штаммом "арктур"

В России не планируется введение новых ограничительных мер в связи с распространением штамма коронавирусной инфекции "арктур". Об этом в среду, 26 апреля, рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова.

Как пояснила эксперт в эфире телеканала "Россия 24", в Роспотребнадзоре полагают, что такие ограничения в настоящее время не требуются.

Об обнаружении в России случаев коронавирусной инфекции, вызванных подвариантом "арктур", в Роспотребнадзоре рассказали 18 апреля. В базу VGARus внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту, который ранее выявили в Индии.

При этом ранее отмечалось, что "арктур" обладает более высокой контагиозностью, а также способностью обходить уже сформировавшуюся при встрече с другими штаммами иммунную защиту.

С учетом того, что скоро в России начнется летний сезон каникул и отпусков, это не исключает вероятности нового подъема заболеваемости COVID-19. Тем не менее, необходимости во введении ограничительных мер на данный момент нет.

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