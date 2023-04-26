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Белорусские артиллеристы прошли подготовку на полигоне ВС России

10:40
  • среда
  • 26 апреля 2023

Они подтвердили высокий уровень боеготовности

Белорусские военные детально изучили на полигоне в России вопросы применения ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М". Об этом в среду, 26 апреля, рассказали в российском и белорусском министерствах обороны.
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Расчеты отдельного ракетного дивизиона, оснащенного оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", приступили к активной боевой подготовке в пункте постоянной дислокации.

Во время обучения белорусские военнослужащие показали отличные результаты, подтвердив высокий уровень готовности к выполнению задач по предназначению, сообщается в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

Ранее в Министерстве иностранных дел России рассказали, что развернутая в Белоруссии совместная группировка российско-белорусских войск формирует заслон от сил государств — членов НАТО.

Россия и Белоруссия в рамках соглашений о Союзном государстве проводят тренировки группировки сил совместного реагирования, а "сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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