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На Украине заявили о "праве уничтожать все" в Крыму и Донбассе

10:28
  • среда
  • 26 апреля 2023

Цели ударить по Москве нет

Киев "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
WP: Киев отложил удары по России в феврале по просьбе США

Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя материал газеты The Washington Post, в котором сказано о якобы планировавшихся ударах по России 24 февраля 2022 года. По просьбе США они были отложены.

Подоляк отметил, что подобная акция была бы для украинских властей бессмысленной, так как у Киева "другие приоритетные цели" - уничтожить то, что находится на новых российских территориях.

"Для нас другие приоритетные цели… Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", - цитирует его RT.

24 апреля The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона написала, что ВСУ разрабатывали планы нападения на Москву, но 22 февраля ГУР Минобороны Украины "согласилось по просьбе Вашингтона отложить удары" по российской столице. Из-за утечки документов в США начато расследование, по делу задержан военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.

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