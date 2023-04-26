Последствия пожара в поселке Сосьва: дома горели как спички

Один человек погиб

Около 700 человек остались без крова в результате крупных пожаров в Свердловской области. Из них больше двухсот - это жители посёлка Сосьва. Там сгорели не только дома - уничтожены соцобъекты, линии электропередачи, повреждена железнодорожная инфраструктура. Сегодня на место прибыла оперативная группа МЧС. Возбуждены два уголовных дела - по факту гибели человека и по статье о возможной халатности должностных лиц, не обеспечивших пожарную безопасность.

Столбам бушующего пламени не видно ни конца, ни края. Уральский посёлок Сосьва с населением 7 тысяч человек за эту ночь выгорел практически дотла. Пламя бушевало на площади 9000 квадратных метров. Сильный ветер разносил искры, зажигая как спички дома и постройки. В результате без крова остались более 200 жителей. Один человек погиб.

Пожар начался накануне днём и начал быстро распространяться по окрестностям, охватив сразу несколько населенных пунктов. Жаркая ветреная погода сильно осложняла работу пожарным. Горело везде и сразу. Бороться с огнем они не прекращали ни на минуту. На ликвидацию пожара были направлены все силы местного МЧС: более сотни человек, два спецпоезда и вертолет. К утру огонь удалось локализовать. В окрестностях до сих пор продолжают тушить лес и промышленные объекты. В пожаре на местной станции сгорели вагоны, груженые пиломатериалами. Огонь повредил также шпалы и инфраструктуру местной электросети.

В тюремной больнице содержались осужденные с туберкулезом — всего 240 человек. Их успели эвакуировать. сотрудники лечебно-исправительного учреждения также старались оказывать посильную помощь жителям.

В поселке объявлен режим чрезвычайной ситуации. В ближайшие часы областные власти обещают разработать меры поддержки для тех, кто в огне потерял всё.

Причины ЧП устанавливают прокуратура и Следственный комитет. По одной из версий, пожар начался на пилораме. По другой — горела трава в частном секторе, с которой огонь и перекинулся на дома. В Свердловскую область из Москвы прибыла оперативная группа МЧС во главе с замминистра ведомства. Она будет координировать тушение пожаров и оказание помощи пострадавшим.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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