Последние данные о ситуации вокруг Артемовска: идет мощная артподготовка

ВСУ готовятся к бегству из города

Украинские националисты этим утром больше двадцати раз обстреляли населённые пункты Донбасса. Ранен один человек. Из орудий натовского калибра били по Донецку, Макеевке и Ясиноватой. Тем временем российские войска продолжают теснить неонацистов. Подразделения ПВО сбили пятнадцать беспилотников. На Донецком направлении ликвидировано больше трёхсот боевиков.

С окраин Артемовска по боевикам в пригородном поселке Хромово без перерыва бьют самоходные минометы десантников. Идет мощная артподготовка. Накануне вечером штурмовые группы вплотную подошли к этому укрепрайону ВСУ. И не исключено, в ближайшие часы начнется его зачистка. Примерно половина территории воинской части, где была расквартирована 53 механизированная бригада, уже под контролем штурмовых групп.

Зачищен еще один важный объект – здание бывшего следственного изолятора. Верхние этажи боевики использовали для обустройства огневых точек. Нижние, подвалы и камеры для арестантов приспособили под казармы. Самые ожесточенные бои в Артемовске идут вокруг элеватора. Подходить к нему пока крайне опасно - все заминировано. Боевики использовали зернохранилище как наблюдательный пункт, но понимали, что не удержат и, отступая, взорвали. А вместе с ним и 85-метровую телевизионную башню. Это, говорят военные, верный признак того, что ВСУ готовятся к откровенному бегству из Артемовска.

Вдоль всей линии фронта сегодня развернуты комплексы артиллерийской разведки. Бойцы устанавливают на земле особо чувствительные датчики. В радиусе 50 километров они улавливают характерные шумы, которые при выстрелах издают пушки и бронетехника. Полученный сигнал обрабатывает компьютер. И вот на мониторе оператору уже видно, откуда работают вражеские гаубицы и минометы. Координаты позиций боевиков в Краматорске, Авдеевке и Марьинке передают батареям тяжелой артиллерии. К утру пришли данные о пораженных целях. Уничтожен склад боеприпасов, пять пушек, в том числе НАТОвские М-777. Разгромлена колонна автотранспорта и бронетехники.

"Нанесено огневое поражение по около 120 целям противника, в ходе контрбатарейной борьбы, при использовании комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин", вскрыто и подавлено более 30 позиций ВСУ", - сообщил Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр".

Еще одна успешная атака на важный опорный пункт ВСУ предпринята в Невельском. Особой дерзостью во время штурма отличились танкисты. Несмотря на риск, вывели машины на прямую наводку. В итоге ликвидированы более 40 националистов. А сам "опорник" захвачен мотострелками.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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