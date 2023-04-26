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Два Ту-160 выполнили 14-часовой полет над северными морями

11:48
  • среда
  • 26 апреля 2023

Полет проходил над нейтральными водами

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-Космических сил России выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Как сообщили в Минобороны, лётчики находились в воздухе более 14 часов. Во время полёта экипажи провели ночную и дневную дозаправки топливом. Истребительное сопровождение обеспечивали самолёты МиГ-31. В ведомстве подчеркнули, что все полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

 

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