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В Москве наградили победителей фестиваля "В интересах национальной безопасности"

11:53
  • среда
  • 26 апреля 2023

Докфильмы посвящены армии и обществу

В Общественной палате наградили победителей фестиваля, который назывался "В интересах национальной безопасности". Мероприятие стало итогом многолетней деятельности, направленной на демонстрацию огромного потенциала патриотических сил России. Авторам документальных фильмов, посвящённых армии и обществу, вручили награды.

В торжественной церемонии приняла участие уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, а также представители общественности и молодёжи. Организаторами выступила профильная комиссия ОП, Минобороны, а также Национальная ассоциация объединений офицеров запаса Вооружённых сил.

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Награждение победителей фестиваля "В интересах национальной безопасности"
Награждение победителей фестиваля "В интересах национальной безопасности"
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