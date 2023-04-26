Собянин: застройщики возводят в Москве 19 школ и детских садов в рамках инвестпроектов

Столичные власти оказывают всяческую поддержку

В столице ведется строительство 19 школ и детских садов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

Об этом в среду, апреля, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. МаИП могут стать производственные комплексы, инновационные центры, спорткомплексы, социальные и другие значимые объекты.

"Мы поддерживаем их реализацию и потому предоставляем земельные участки в аренду без проведения торгов. Договоры с застройщиками заключены на 5-6 лет", - написал градоначальник.

В частности, новые школы появятся в поселке Щапово в ТиНАО и в районе Лефортово. На улице Верхняя Масловка откроется детский сад на 150 воспитанников.

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