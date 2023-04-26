В одном из водоемов Иркутской области погибла рыба

Жители выдвигают самые разные версии

В Иркутской области в одном из водоёмов массово погибла рыба. Огромное количество мёртвых карасей весной прибило к берегу. Жители выдвигали самые разные версии о причинах ЧП. На место выехали сотрудники Росрыболовства и природоохранной прокуратуры.

Мёртвое море почти в буквальном смысле. От тушек рыбы в прибрежной зоне не видно воды. После зимы на поверхность всплыли сотни погибших карасей. Увидеть любимое место отдыха в таком виде местные жители не ожидали. И сразу забили тревогу.

"Сюда и шпана бегает, и все ребятишки рыбачат здесь летом. Если что, какое-то там событие, - сидят, отдыхают. Я сейчас вышла из дома, например, просто дойти до озера прогуляться. Ну захотелось мне. И свежий воздух, и погода позволяет", - говорит Ольга Коркина, местная жительница.

Но пейзаж глаз уже не радует. Для небольшого населённого пункта, где проживают всего 5 тысяч жителей, это серьёзное ЧП. Тем более что водоём создавали сами сельчане. Они же развели карасей всего несколько лет назад. Новость об экологической катастрофе разлетелась по окрестностям. Тут же поползли слухи о возможных причинах происшествия. Версии - от реалистичных до почти фантастических, вплоть до намеренного отравления обитателей озера.

"Сейчас в магазинах всякое продают. Собак-то, вон, травят, тут в посёлке сколько собак уже потравили. С кормом смешали и кинули. Наглоталась – и всё. Ей много надо, рыбе, что ли", - говорит Николай Кислицын, местный житель.

Многие подозревали, что в воду сливали химикаты. Кто-то даже разглядел на поверхности подозрительные пятна. Но специалисты эту версию не рассматривают. Сельхозработы в окрестностях не проводят, удобрения в озеро попасть не могли, тем более в холодное время года. Зато на искусственных малопроточных водоёмах часто случается зимний замор - рыба гибнет от недостатка кислорода.

"Ближе к весне, во-первых, разложение идёт на дне водоёма органического вещества, на это идёт тоже кислород. И мало притока воды. В связи с этим возникает дефицит кислорода и, естественно, рыба погибает", - объясняет Аркадий Матвеев, декан биолого-почвенного факультета ИГУ, доктор биологических наук.

Чтобы этого не происходило, зимой нужно проводить принудительную аэрацию, например, прорубать лунки. В ближайшее время водоём очистят и вновь заселят рыбу.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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