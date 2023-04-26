Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Максима Головчанского

Нужно собрать еще более 600 тысяч

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 12-летнего Максима Головчанского. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё свыше шестисот тысяч рублей.

У Максима - первичный иммунодефицит. На его фоне стали развиваться осложнения, самым страшным из которых стал рак. Мальчик мужественно боролся с онкологией и вышел в ремиссию. Но основное заболевание осталось. И необходимо срочно провести специальную терапию. Однако препарат стоит очень дорого.

Мы продолжаем помогать Максиму все вместе. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Максима Головчанского, программа 1655

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